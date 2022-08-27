فوز مثير لأرسنال على فولهام بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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قلب أرسنال تأخره بهدف أمام ضيفه فولهام، إلى فوز 2 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 12 نقطة، بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي، متقدما بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وبرايتون صاحب المركز الثالث.

وتقدم فولهام عن طريق ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 56، قبل أن يدرك مارتن أوديجارد التعادل لأرسنال في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 85 سجل المدافع البرازيلي جابرييل الهدف الثاني لأرسنال.

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