بـ10 لاعبين.. تشيلسي يعبر ليستر بفضل ثنائية رحيم سترلينج

المصدر: رويترز

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أحرز رحيم سترلينج أول هدفين لتشيلسي الذي لعب بعشرة لاعبين في فوزه الصعب 2-1 على ليستر سيتي، حيث تغلب فريق المدرب توماس توخيل على طرد كونور جالاجر مبكرا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وحصل جالاجر على انذارين بعد أقل من 30 دقيقة ليترك تشيلسي في موقف صعب.

لكن ثنائية متتالية سترلينج، الذي انضم من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الحالية، منحت أصحاب الأرض السيطرة.

وجاء الأول من تسديدة غيرت اتجاهها وسقطت في المرمى من أعلى رأس الحارس داني وارد في الدقيقة 47 ثم متابعة تمريرة عرضية من ريس جيمس ليضع الكرة في المرمى بعد 16 دقيقة.

وقلص ليستر الفارق في الدقيقة 66 عندما تبادل هارفي بارنز الكرة مع جيمي فاردي ليطلق تسديدة من زاوية صعبة سكنت مرمى الحارس إدوار مندي عند القائم القريب.

وضغط ليستر، الذي يعاني حتى الآن هذا الموسم، من أجل التعادل واضطر مندي إلى التصدي لمحاولات من بارنز وفاردي حيث سددا في الشباك الجانبية. ومع مرور الوقت سدد البديل أيوزي بيريز في العارضة.

لكن تشيلسي، الذي قاده في الدفاع تياجو سيلفا وتريفور تشالوباه، تماسك ليحافظ على فوزه الأول على أرضه هذا الموسم ويصبح في المركز السادس برصيد سبع نقاط من أربع مباريات بينما يقبع ليستر في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.

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