ثقب بالرئة دفع هدافة منتخب إنجلترا لكرة القدم النسائية التاريخية للاعتزال

المصدر: رويترز

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قالت إلين وايت، هدافة منتخب إنجلترا لكرة القدم للسيدات عبر التاريخ، إن إصابتها بثقب في الرئة خلال العام الماضي كانت تجربة مخيفة لعبت دورا في اعتزالها هذا الشهر.

وأعلنت وايت، التي سجلت 52 هدفا مع إنجلترا، قرارها عقب مساعدة بلادها في التتويج بأول لقب كبير بالتغلب على ألمانيا البطلة ثماني مرات في نهائي بطولة أوروبا الشهر الماضي.

وأوضحت وايت (33 عاما) أن فكرة الاعتزال كانت بعيدة عنها في العام الماضي، لكن جلسة علاج بالإبر من إعداد ناديها مانشستر سيتي تسببت في ثقب بالرئة وأجبرتها على التفكير في إنهاء مسيرتها.

وأضافت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "قضيت فترة عصيبة بالعام الماضي، عدت من أولمبياكوس وتعرضت لثقب بالرئة، كان هذا سبب كبير في التعجيل بقرار الاعتزال".

وتابعت "اختراق الرئة ليس شيئا طبيعيا يحدث وكانت تجربة مؤلمة بالطبع ولا زلت أفكر فيها".

وفازت وايت، أفضل لاعبة في إنجلترا ثلاث مرات، بالعديد من الألقاب مع أرسنال بين عامي 2011-2013 قبل الانتقال إلى نوتس كونتي وبرمنجهام سيتي. وفي 2019 انضمت إلى مانشستر سيتي حيث فازت بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

ورغم ذلك لم تحقق أي نجاح مع منتخب إنجلترا حتى بطولة أوروبا الشهر الماضي، لكنها تقاسمت صدارة هدافي كأس العالم 2019 وسجلت ستة أهداف لبريطانيا في أولمبياد طوكيو العام الماضي.

وبأهدافها الدولية 52 أصبحت ثاني هدافي إنجلترا عبر التاريخ سواء للرجال أو للسيدات، خلف المهاجم السابق وين روني الذي سجل 53 هدفا دوليا.

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