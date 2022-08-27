بيتيس يتصدّر "الليغا" بفوز على أوساسونا

المصدر: د ب أ

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صعد ريال بيتيس على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على أوساسونا 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة في الجولة الثالثة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز سلتا فيغو على جيرونا 1/ صفر.

ويدين ريال بيتيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه بورخا إيجليسيس، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34.

وأكمل فريق بيتيس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جيرمان بيزيلا في الدقيقة 73.

ورفع بيتيس رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، فيما توقف رصيد أوساسونا عند ست نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق سلتا فيغو على مضيفه جيرونا 1 / صفر.

ويدين سلتا فيغو بالفضل في هذا الفوز للاعبه إياجو أسباس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49.

ورفع سلتا فيغو رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن، وتوقف رصيد جيرونا عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

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