فرايبورغ ينضم إلى البايرن في صدارة البوندسليغا بفوز مثير على بوخوم

المصدر: رويترز

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تغلب فرايبورغ 1-صفر على ضيفه بوخوم في مباراة مثيرة أمس الجمعة بعد أن سدد كل فريق في إطار المرمى مرتين وأهدر صاحب الضيافة ركلة جزاء ليلتحق مؤقتا ببايرن ميونيخ في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بتسع نقاط.

ويتذيل بوخوم الترتيب بعد أربع هزائم.

وانتزع فرايبورغ الفوز بهدف فنتشنزو جريفو بالدقيقة 48 واحتاج مهاجم إيطاليا إلى ثلاث محاولات لهز الشباك.

وتصدى مانويل ريمان حارس بوخوم لركلة جزاء جريفو ثم منع فرصتين أخرتين من نفس اللاعب عند متابعة الكرة.

وتحصن الزوار في الخلف معظم الوقت لكن كان يمكن أن يدركوا التعادل بتسديدة جيريت هولتمان التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 65.

وتعجب فرايبورغ من كيفية إهدار الهدف الثاني من فرصة مزدوجة أخرى، حيث تصدى ريمان لضربة رأس ميشائيل جريجوريتش من مسافة قريبة وعندما ارتدت له الكرة سدد في القائم.

وكان الشوط الثاني متقلبا وتدخل الحارسان لإنقاذ الموقف، لكن نيلز بيترسن تفوق على ريمان قبل أن يمنعه إطار المرمى من التسجيل.

ورد الزوار بالتسديد في العارضة عبر هولتمان من كرة غيرت اتجاهها بالدقيقة 85.

ويستضيف بايرن منافسه بروسيا مونشنجلادباخ اليوم السبت.

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