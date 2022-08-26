محكمة التحكيم الرياضية ترفض استئناف كارديف بشأن رسوم انتقال سالا

المصدر: رويترز

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قالت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الجمعة إن على نادي كارديف سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم أن يدفع لنانت الفرنسي القسط الأول من رسوم الانتقال المتفق عليها لإيميليانو سالا قبل وفاة المهاجم الأرجنتيني رافضة استئناف كارديف.

وتحطمت طائرة سالا فوق القنال الإنجليزي، مما أدى لمقتله هو والطيار، أثناء سفره إلى كارديف بعد توقيعه عقدا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني (17.71 مليون دولار) في يناير 2019 للانتقال لكارديف من الفريق الفرنسي.

وتم انتشال جثة سالا البالغ من العمر 28 عاما بعد ثلاثة أسابيع تقريبا عقب عملية بحث تحت الماء تم العثور فيها على الحطام.

واستأنف كارديف ضد قرار الاتحاد الدولي (الفيفا)، الذي أمر فيه النادي بدفع القسط الأول من رسوم انتقال اللاعب التي بلغت ستة ملايين يورو (6.02 مليون دولار).

وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان "تم تأكيد القرار المطعون فيه، الذي صدر الأمر فيه لكارديف سيتي بدفع ستة ملايين يورو إلى نانت فيما يتعلق بانتقال اللاعب إيميليانو سالا بين الناديين". "وجدت لجنة تابعة لمحكمة التحكيم أن انتقال اللاعب من نانت إلى كارديف سيتي قد اكتمل". "نظرا لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في اتفاق الانتقال قبل وفاة اللاعب، تم تأييد مطالبة نانت بالحصول على الدفعة الأولى من رسوم الانتقال...".

ورحب نانت بالقرار، قائلا إنه "سعيد" لأن الإجراء الذي استمر لسنوات قد انتهى أخيرا.

وأضافت محكمة التحكيم أن الإجراءات تتعلق فقط بالدفعة الأولى من رسوم الانتقال من إجمالي 17 مليون يورو تم الاتفاق عليها.

وأضافت "الأقساط الأخرى لم تكن مستحقة وقت بدء الإجراء أمام الفيفا". "أكدت اللجنة التابعة لمحكمة التحكيم أيضا أنه ليس من اختصاص الفيفا قبول دعوى كارديف سيتي بعدم مطالبته بدفع أي رسوم انتقال إلى نانت".

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