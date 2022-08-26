غوارديولا يحسم الجدل حول رحيل سيلفا

المصدر: رويترز

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‭ ‬أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الجمعة بقاء لاعب الوسط برناردو سيلفا مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لعدم استقبال عروض تخص لاعب منتخب البرتغال ليغلق الباب أمام رحيله قبل نهاية فترة الانتقالات.

وقال جوارديولا في وقت سابق هذا الأسبوع إنه لن يقف في طريق سيلفا (28 عاما) اذا أراده برشلونة بعد انتشار تقارير عن ارتباطه بالنادي الإسباني، لكنه غير موقفه الآن قبل انتهاء فترة الانتقالات الأسبوع المقبل.

وقاطع جوارديولا صحفيا سأله عن مستقبل سيلفا قائلا "سيبقى هنا بالتأكيد".

وأضاف "لم نتلق أي اتصال من أي ناد بخصوص برناردو سيلفا ولهذا سيبقى معنا".

وأنكر المدرب الإسباني معرفته بوجود عرض لسيلفا من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وسيلعب سيتي على أرضه أمام كريستال بالاس في الدوري غدا السبت وهو الفريق الوحيد الذي فشل رجال جوارديولا في هز شباكه بالموسم الماضي، كما خسروا على ملعبهم 2-صفر.

وتابع جوارديولا "لديه مرونة وقدرات مذهلة. يدافع جيدا في منطقته ويجيد الضربات الثابتة والتحولات السريعة ولديه أسلحة وعناصر خبرة".

وقال باتريك فييرا مدرب بالاس إن التحدي يكمن في إمكانية تكرار نفس الأداء مطلع الأسبوع.

وواصل المدرب الفرنسي "المباراة ستكون واضحة، سيستحوذ سيتي وسيمر بفترات جيدة ويتعلق الأمر بكيفية تعاملنا مع هذه الفترات. يجب أن ندافع جيدا بلا شك ويجب أن نتحمل مسؤولياتنا بوضوح وربما لا يكفي هذا أيضا لكننا هنا لننافس".



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