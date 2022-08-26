ردود فعل على قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

المصدر: رويترز

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فيما يلى ردود فعل على قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا لكرة القدم، التي سحبت أمس الخميس في اسطنبول.

‭*‬أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ: "نتطلع جميعا لرؤية ليفاندوفسكي مرة أخرى في بايرن ميونيخ. دورتموند أمام مانشستر سيتي في وجود هالاند وبايرن ضد برشلونة في وجود ليفاندوفسكي مشاهد لا نراها فقط سوى في كرة القدم".

* جوردي كرويف مساعد المدير الرياضي لنادي برشلونة: "الجزء الإيجابي هو أن ليفاندوفسكي معنا. بالنسبة له ستكون مباراة خاصة".

"كانت المباريات الثلاث أو الأربع الأخيرة أمامهم صعبة، لكننا عززنا صفوفنا وأصبحنا فريقا مختلفا. نحن مستعدون لمواجهة بايرن ميونيخ".

* توماس مولر لاعب وسط بايرن: "يا لها من قصة رائعة أننا سنلتقي ببرشلونة مع روبرت ليفاندوفسكي. إنها مجموعة رائعة مع فرق رائعة".

"ستكون هناك أمسيات رائعة في دوري أبطال أوروبا لمشجعي كرة القدم. لكن يتعين علينا القيام بواجبنا على أكمل وجه لبلوغ دور 16".

* إيدن ترزيتش مدرب بروسيا دورتموند: "نتطلع لخوض التحدي في هذه المجموعة رغم أننا بالتأكيد لم نحصل على أسهل قرعة".

"سنرى لاعبين سابقين في دورتموند مرة أخرى مثل هالاند وجندوجان وديلاني. نتطلع حقا لرؤيتهم".

* جوليون ليسكوت مدافع إنجلترا ومانشستر سيتي السابق: "فيما يتعلق بالأجواء، ستكون المجموعة الأولى مثيرة. كل الفرق استمتعت بلحظات مميزة في هذه المسابقة".

"أثق أن (هالاند) سيسعى بقوة للعب هناك وتسجيل أهداف. ستكون هناك الكثير من الجوانب المشوبة بالعاطفة في هذه المباراة".

*يورغن كلوب مدرب ليفربول: "سنخوض أقوى التحديات. كل الأندية تتمتع بجودة عالية وتملك فرصا كبيرة".

"الشيء الجيد أننا نملك أيضا نفس الحظوظ لذلك نتطلع لخوض هذا التحدي".

"قبل عامين فقط لعبنا مباراتين في غاية القوة أمام أياكس وأوقعتنا القرعة بانتظام أمام نابولي، لذلك نعرف الكثير عنهما وهما يعرفان ليفربول جيدا".

*بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس: "مع باريس سان جيرمان سيكون تحديا مزدوجا رائعا. لكن مواجهة بنفيكا ومكابي حيفا لن تكون سهلة. نحن سعداء بالذهاب إلى إسرائيل لأننا لم نتمكن من الذهاب إلى هناك لمواجهة أتليتيكو مدريد في مباراة ودية".

*باولو مالديني المدير الفني لنادي ميلان: "سيكون ميلان وتشيلسي من أبرز المرشحين. من الجيد وجود منافس قوي في المجموعة. إنها مجموعة ترضينا".

"الهدف هو التحسن. العام الماضي في مجموعة صعبة، احتل الفريق المركز الرابع وبالتالي الهدف الآن هو التأهل من خلال احتلال أول مركزين".

* خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر: "بايرن فريق عزز صفوفه. استعاد برشلونة توازنه مع تشابي. نريد البناء على ما قدمناه الموسم الماضي. لا نخشى أحدا لكننا نحترم الجميع".

*إنريكي سيريزو رئيس أتليتيكو مدريد: "إنها مجموعة متكافئة للغاية. نحن في وضع يسمح لنا بالمنافسة. سأعطيها مستوى صعوبة 7 من 10".



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