الإسطورة الإيطالية إريغو ساكي يفوز بجائزة رئيس اليويفا

المصدر: د ب أ

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توج المدرب الإيطالي الشهير أريغو ساكي اليوم الخميس بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ، تكريما لساكي على إنجازاته واسهاماته في عالم كرة القدم على مدار عقود.

وتسلم ساكي الجائزة اليوم في حفل جوائز اليويفا على هامش قرعة الموسم الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال مسيرته التدريبية ، ترك ساكي أكثر من بصمة تدريبية سواء من خلال الألقاب التي أحرزها أو أساليبه الخططية.

وقاد ساكي فريق ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي وبلقب دوري أبطال أوروبا في 1989 و1990 .

كما قاد المنتخب الإيطالي لنهائي كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة قبل الخسارة أمام نظيره البرازيلي بركلات الترجيح.



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