تعادل مانشستر سيتي وبرشلونة ودياً 3/3

المصدر: د ب أ

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تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع برشلونة الإسباني، أمس الأربعاء، في مباراة ودية على ملعب "كامب نو" في مدينة برشلونة الإسبانية.

وتقدم مانشستر سيتي عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 21، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق الغابوني أوباميانج في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 66 نجح برشلونة في تسجيل هدف التقدم عن طريق فرينكي دي يونغ، قبل أن يدرك سيتي التعادل عن طريق كول بالمر في الدقيقة 70.

وسجل ممفيس ديباي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 79، قبل أن يدرك سيتي التعادل مجددا بضربة جزاء نفذها رياض محرز في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

كان برشلونة قد خاض مباراتين بالدوري الإسباني وحقق الفوز في مباراة وتعادل في الأخرى، فيما حقق مانشستر سيتي الفوز في مباراتين وتعادل بالثالثة في الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 21 جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق جوليان ألفاريز الذي استهل سقوط الكرة من حارس المرمى إنياكي بينيا ليضعها المهاجم الأرجنتيني في الشباك.

ولم تمر خمس دقائق حتى نجح أوباميانغ في تسجيل هدف التعادل، الذي سدد كرة قوية على يسار الحارس ستيفان أورتيجا لتهز شباكه في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، هاجم برشلونة ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق فرينكي ديونغ، الذي تلقى تمريرة من زميله ممفيس ديباي ليضعها بنجاح في شباك سيتي في الدقيقة 66.

ولم يستسلم مانشستر سيتي ونجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق كول بالمر، بعد هجمة منظمة من الفريق وتمريرات متبادلة لتصل إلى جواو كانسيلو الذي مررها من الجهة اليمنى، ليضعها بالمر في الشباك في الدقيقة 70.

ومرر سيرجيو روبيرتو كرة من الجهة اليمنى، لينجح ديباي في وضع الكرة في الشباك في الدقيقة 79، فيما سجل الجزائري البديل رياض محرز هدف التعادل الثالث لمانشستر سيتي من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل 3 / 3.

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