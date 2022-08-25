رينجرز وكوبنهاغن إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

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واصل فريقا رينجرز الأسكتلندي وكوبنهاغن الدنماركي مسيرتهما في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما اجتازا فريقي أيندهوفن الهولندي وطرابزون سبور التركي على الترتيب، في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

وتغلبت رينجرز 1 / صفر على مضيفه أيندهوفن، في حين اقتنص كوبنهاغن تعادلا سلبيا بطعم الفوز من ملعب مضيفه طرابزون سبور، أمس الأربعاء، في إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات لدوري الأبطال.

وعلى ملعب (فيليبس)، تقمص أنتونيو كولاك دور البطولة في لقاء رينجرز ومضيفه أيندهوفن، بعدما أحرز الهدف الوحيد للفريق الأسكتلندي في الدقيقة 60 من عمر المباراة، ليقود ناديه للصعود إلى دور المجموعات في أمجد الكؤوس الأوروبية على مستوى الأندية.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين في أسكتلندا الأسبوع الماضي، انتهى بالتعادل 2 / 2، ليظفر جلاسجو بورقة الترشح لدور المجموعات.

في المقابل، فرض كوبنهاغن التعادل بدون أهداف على مضيفه طرابزون، لينال بطاقة الصعود أيضا لمرحلة المجموعات في دوري الأبطال، مستفيدا من فوزه 2 / 1 في مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين في العاصمة الدنماركية.

وبخروجهما المبكر من دوري الأبطال، انتقل فريقا أيندهوفن، الفائز بدوري الأبطال العام 1988، وطرابزون، المتوج بالدوري التركي في الموسم الماضي، لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

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