حزب ألماني يدعو لتقدم ميونخ بطلب لاستضافة الأولمبياد

المصدر: د ب أ

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عقب النجاح الكبير لبطولة أوروبا متعددة الرياضات، أعرب حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي (سي.إس.يو) الحاكم في ولاية بافاريا الألمانية صراحة عن تأييده للتقدم بطلب لاستضافة الأولمبياد مستقبلا.

وقال توماس كروزار زعيم كتلة الحزب في برلمان ميونخ اليوم الثلاثاء إن بطولة أوروبا متعددة الرياضات التي اختتمت الأحد الماضي أثبتت أن بافاريا قادرة على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وأن هذا الأمر مقبولا بين المواطنين.

وأضاف :"ألهمت بطولة أوروبا متعددة الرياضات الناس من خلال الاستدامة وتوفير الموارد والعمل بالروح الأولمبية الحقيقية. هذا بالضبط هو المفهوم الذي يجب أن تبنى عليه الأحداث الكبرى في المستقبل. ولاية بافاريا جاهزة للتقدم بطلب استضافة الأولمبياد".

وكانت ولاية بافاريا قد استضافت دورتين أولمبيتين - دورة الألعاب الشتوية 1936 ودورة الألعاب الصيفية 1972.

ولكن ملف ميونخ لاستضافة أولمبياد 2018 الشتوية خسر أمام ملف مدينة بيونج تشانج الكورية، كما رفضت محاولة التقدم بطلب لاستضافة أولمبياد في 2022 خلال استفتاء شعبي

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