فاران يشيد بأداء يونايتد "الناضج" في الفوز على ليفربول

المصدر: رويترز

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أشاد رفائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد بالقوة الذهنية لفريقه بعد فوزه على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين الأمر الذي منح فريق المدرب إريك تن هاج أول ثلاث نقاط له هذا الموسم ليتخطى غريمه اللدود في جدول الترتيب.

ولعب الفرنسي فاران أساسيا لأول مرة هذا الموسم إلى جانب الوافد الجديد ليساندرو مارتينيز بعد أن قرر تن هاج استبعاد القائد هاري مجواير ليفوز صاحب الأرض 2-1 على ملعب أولد ترافورد بعد أن استهل الموسم بخسارتين.

وظهر يونايتد بشكل مختلف تماما عن الفريق الذي خسر على ملعبه أمام برايتون وتجرع هزيمة منكرة في برنتفورد حيث صنع العديد من الفرص وقال فاران إنه يأمل أن تكون هذه النتيجة نقطة انطلاق لبقية الموسم.

وقال مدافع ريال مدريد السابق للصحفيين "كرة القدم تعتمد على بذل الجهد والعرق وتوقيت الضغط على المنافس والتحلي بالهدوء في بعض الفترات وشن الهجمات في لحظات أخرى. أظهرنا سيطرة كبيرة وقدمنا أداء ناضجا.

"استمتعت كثيرا بالمباراة والأجواء في الملعب وروح الفريق. جئت إلى إنجلترا من أجل هذه المشاعر بعد مشواري مع ريال مدريد.

"كان شعورا مذهلا. الجماهير والقتال في أرض الملعب. يصعب جدا تفسير ما حدث لكننا لم نبدأ المباريات الأخرى بنفس القوة والروح القتالية".

وعبر فاران عن أمله في البناء على مشاركته الأساسية الأولى بعد أن طاردته الإصابات في موسمه الأول عقب انتقاله من ريال مدريد العام الماضي.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 29 عاما "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية. كنت جاهزا للعب أساسيا من بداية الموسم لكن هذا الأمر لم يتحقق وحصلت على وقت لمواصلة تعزيز اللياقة البدنية.

"أظهرت في السابق ما يمكنني القيام به عندما أكون جاهزا. أرغب حقا في مساعدة الفريق. واجهت بعض اللحظات المحبطة الموسم الماضي. أعلم أنني بحاجة إلى أن أكون في كامل لياقتي للاستمتاع بهذا الموسم".



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