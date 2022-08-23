كيتا يواصل الغياب عن صفوف ليفربول

المصدر: د ب أ

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تأكد استمرار غياب لاعب خط الوسط الغيني الدولي نابي كيتا عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم لفترة أطول بسبب اصابة جديدة.

وغاب كيتا عن المباراة التي خسرها ليفربول أمام مانشستر يونايتد 1 / 2 أمس الاثنين في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتكاسته خلال الاستعداد للمباراة.

ولم يشارك كيتا في أي مباراة حتى الآن في الموسم الحالي، نظرا لمعاناته من وعكة صحية حرمته من المشاركة في المباراة الأولى أمام فولهام، كما تواجد ضمن البدلاء، دون أن يشارك، في المباراة الثانية أمام كريستال بالاس.

ويأتي غياب نابي كيتا /27 عاما/ ليضاعف مشكلات المدير الفني يورجن كلوب في اختيار تشكيلته، حيث يغيب عن الفريق كورتيس جونز وإبراهيما كوناتي وجول ماتيب وأليكس أوكسليد-تشامبرلين وديوجو جوتا وتياجو ألكانتارا وكالفين رامسي وكويمين كيليهر بسبب الإصابات، كما يغيب داروين نونيز بسبب الإيقاف.

وقال كلوب :"نابي أصيب (يوم الأحد). نحن بحاجة إلى مزيد من التقييم لحالته لكن لا يبدو أنه سيشارك في التدريبات (اليوم الثلاثاء). ربما نعرف (اليوم) المزيد."

وأضاف كلوب في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"لم تكن الأمور سهلة بالنسبة لنا هذا الأسبوع، حيث نعاني من غياب 15 لاعبا أساسيا عن التدريبات، حسب ما أعتقد. وهذا بالطبع ليس أمرا جيدا."

وساهمت حالات الإصابة فيما يعد بداية مخيبة لأمال الفريق في الموسم الجديد حيث تعرض ليفربول للهزيمة في مباراة أمس بعد تعادلين متتاليين وتجمد رصيده عند نقطتين في الدوري.



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