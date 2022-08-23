بعد قمة أولد ترافورد.. تن هاج سعيد بنهج يونايتد وكلوب قلق بشأن ليفربول

المصدر: رويترز

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حقق الهولندي إيريك تن هاج، مدرب مانشستر يونايتد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما تغلب 2-1 على ليفربول أمس الاثنين، ثم كال المديح لنهج فريقه.

وبدا يونايتد مختلفا تماما عن الفريق الذي تلقى هزيمة مذلة 4-صفر في ملعب برنتفورد الأسبوع الماضي بعد الخسارة أمام برايتون آند هوف ألبيون في افتتاح الدوري.

وترك مدرب أياكس أمستردام السابق الثنائي هاري مجواير وكريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، وأتى قراره بالاعتماد على لاعبين أصحاب سرعة في الهجوم وخط دفاع جديد ثماره.

وقال تن هاج "يمكننا التحدث عن الأمور الخططية، لكن الأمر يتعلق بالنهج. اللاعبون تواصلوا بشكل جيد ولعبوا بروح قتالية.

"أردت نهجا مختلفا وهذا ما حدث على أرض الملعب. إنها البداية فقط، يمكننا اللعب بهدوء أكبر وأن نكون أكثر خطورة. امتلاك روح جيدة وأن نكون فريقا بحق وهذا ما شاهدناه اليوم".

وأحرز ماركوس راشفورد هدفه الأول في الدوري منذ يناير، بعد افتتاح زميله في المنتخب الإنجليزي جيدون سانشو التسجيل رغم معاناته مؤخرا.

وأضاف تن هاج "أنا سعيد بهدفي راشفورد وسانشو، (برونو) فرنانديز تحمل المسؤولية وشارة القيادة شجعته.

"أنا سعيد بالأداء، لكن علينا تقديمه في كل مباراة وليس فقط أمام ليفربول. كل مباراة في الدوري صعبة، ونحن بحاجة لأداء قوي في كل مباراة. مرة أخرى أؤكد أن الأمر يبدأ بالروح".

وما زال ليفربول بدون فوز في أول ثلاث مباريات من المسابقة هذا الموسم، وكان المدرب يورغن كلوب قلقا.

وقال "الأمر صعب في ظل الإصابات. مررنا بأسبوع بوجود 14 أو 15 لاعبا فقط والآن علينا التأكد من عدم تعرضهم لإصابات. يجب علينا الفوز بتلك المباريات. أعلم أن الأمر يبدو ساذجا لكنه كما أراه.

"أنا قلق بشأن موقفنا، لكن هذا هو وضعنا الحالي. سنستعد لبورنموث (يوم السبت) ثم نيوكاسل (يوم الأربعاء)".

وتابع "لم نقدم أداء مثاليا، كان من الواضح أن يونايتد كان الأفضل، لكننا لسنا جاهزين بنسبة مئة في المئة".

وأضاف المدرب الألماني "كان علينا محاولة العودة وهذا ما لا تريده. الأمر كان صعبا في ظل الهجمات المرتدة ليونايتد. الهدف الثاني جعل الأمور صعبة، لكنه جاء من تسلل، علينا العمل بما لدينا".

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