صلاح يرشّح 3 أندية لمنافسة ليفربول على الدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

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قال محمد صلاح مهاجم ليفربول إن هدفه الأساسي هذا الموسم الفوز مع فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وكذلك دوري أبطال أوروبا، وأكد أن تشيلسي وأرسنال سينافسان مع فريقه ومانشستر سيتي على اللقب المحلي.

وحافظ المهاجم المصري على عادته في هز الشباك في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز، وفعل ذلك للموسم السادس على التوالي بعد التسجيل في مرمى فولهام في التعادل 2-2 لكن فريقه فشل في تحقيق أي انتصار في مباراتين بتعادله 1-1 مع كريستال بالاس في أنفيلد الجولة الماضية.

وقال صلاح في مقابلة حصرية مع شبكة بي.إن سبورتس "هدفي الأساسي هذا الموسم الفوز بلقب الدوري الممتاز ودوري الأبطال لكن الدوري الإنجليزي نريده هذا الموسم والمقبل. أما بالنسبة للألقاب الفردية فستأتي تلقائيا".

وعن الأندية التي ستنافس على اللقب هذا الموسم قال قائد مصر البالغ عمره 30 عاما "يبدو تشيلسي وأرسنال في الصورة للمنافسة على اللقب مع مانشستر سيتي بالطبع لانه البطل أربع مرات في اخر خمس سنوات".

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