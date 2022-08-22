منتخب بنين يُغير لقبه من السناجب إلى الفهود

المصدر: رويترز

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أعلن اتحاد بنين لكرة القدم أن البلد الواقع في غرب أفريقيا اختار التخلي عن لقب "السناجب" وسيصبح معروفا باسم الفهود بداية من اليوم الاثنين.

لطالما انتقدت الجماهير لقب "السناجب" نظرا لان صغر حجم السناجب يعني أن فريقهم ضعيف. ومن ثم فقد اختار اتحاد كرة القدم لقبا أكثر جرأة على غرار "الأسود التي لا تقهر" في الكاميرون أو "الأفيال" في ساحل العاج القريبة.

وقال بيان صادر عن الاتحاد البنيني "اللقب الذي يطلق على المنتخب الوطني يجب أن يكون له صدى لدى الجماهير وأن يعكس طموحاتنا القوية في عالم الرياضة.

"من أجل اقتراح اسم جديد للمنتخب الوطني قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لتغيير اسم المنتخب الوطني لبنين". لقد قرروا اختيار الفهود.

وقال رئيس الاتحاد ماثورين دي تشاكوس "اعتبارا من هذا اليوم لن يكون هناك المزيد من السناجب في بنين في كرة القدم. من الآن سيُطلق على لاعبي كرة القدم لدينا الفهود"،

وتملك كافة المنتخبات الأفريقية البالغ عددها 54 منتخبا لقبا يستخدم على نطاق واسع.

وتغلب الحيوانات على هذه الألقاب مثل نمور جمهورية الكونجو الديمقراطية والتماسيح في ليسوتو.

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