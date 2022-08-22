وايت الهدافة التاريخية لمنتخب إنجلترا تعتزل كرة القدم

المصدر: د ب أ

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أعلنت إيلين وايت الهدافة التاريخية لمنتخب إنجلترا للسيدات اعتزال منافسات كرة القدم في سن الثالثة والثلاثين.

وساهمت وايت مهاجمة مانشستر سيتي في فوز منتخب إنجلترا بلقب أول بطولة كبرى في تاريخه، بعدما قادته للقب كأس أمم أوروبا للسيدات (يورو 2022) بعد الفوز في المباراة النهائية على ألمانيا 2 /1 الشهر الماضي.

وتدرجت وايت في قطاعات الناشئين في ارسنال قبل أن تنتقل إلى تشيلسي في 2005 حيث قضت معه ثلاثة مواسم قبل رحيلها إلى ليدز يونايتد.

وعادت وايت مرة أخرى إلى ارسنال وقضت معه ثلاثة أعوام حيث فازت بلقب الدوري ثلاث مرات ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما لعبت وايت في صفوف نوتس كاونتي وبرمنجهام سيتي قبل أن تنتقل إلى مانشستر سيتي في فبراير 2021، وأصبحت الهدافة التاريخية في دوري السوبر للسيدات.

كذلك باتت وايت الهدافة التاريخية لمنتخب إنجلترا بعد تسجيلها ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك لاتفيا العام الماضي، قبل أن تسجل هدفين خلال ست مباريات لتساهم في فوز بلادها بلقب يورو 2022.

وسجلت وايت 52 هدفا خلال 113 مباراة شاركت بها مع منتخب إنجلترا.

وقالت وايت في بيان عبر وسائل التواصل الإجتماعي اليوم الاثنين "إنه واحد من أصعب القرارات في حياتي لكني أعرف أنه القرار الصحيح بالنسبة لي".

وأضافت "حان الوقت لأقول وداعا لكرة القدم وأشاهد سطوع الجيل المقبل، كان من دواعي فخري واعتزازي أن أخوض تلك المباراة (أمام ألمانيا)".

وأشارت "بشكل خاص اللعب لإنجلترا كان دائما وسيكون هدية عظيمة، أحلامي تحولت لحقيقة في 31 يوليو ، الفوز بلقب يورو 2022 وأصبحنا بطلات أوروبا".

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