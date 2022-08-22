الاتحاد الإنجليزي يتهم توخيل بسبب تصريحاته ضد الحكم تيلور

المصدر: رويترز

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اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين توماس توخيل مدرب تشيلسي بارتكاب "تصرف غير لائق" بعد تعليقاته على قرار الحكم‭ ‬أنطوني تيلور خلال التعادل مع توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واتهم توخيل الحكم تايلور وحكم الفيديو المساعد مايك دين باتخاذ قرارات خاطئة ساعدت توتنهام على الخروج بنقطة من المباراة التي أقيمت في ستامفورد بريدج وتوترت الأعصاب بعد نهايتها باشتباك توخيل مع نظيره أنطونيو كونتي مدرب توتنهام وطردهما.

واعترف دين الأسبوع الماضي بأنه أخطأ في عدم مطالبة تايلور بالنظر في حادثة شد فيها كريستيان روميرو لاعب توتنهام شعر مدافع تشيلسي مارك كوكوريلا وهو القرار الذي أثار غضب توخيل.

وقال الاتحاد الإنجليزي "يُزعم أن تصريحات المدرب في مؤتمره الصحفي بعد المباراة تشكل تصرفا غير لائق ... إنها تنطوي على تحيز و/أو تشكك في نزاهة حكم المباراة و/أو تشوه سمعة المباراة".

وأضاف الاتحاد أن توخيل أمامه حتى يوم الخميس المقبل للرد على الاتهام.

وتم إيقاف توخيل بالفعل مباراة واحدة وغرامة قدرها 35 ألف جنيه إسترليني (41132 دولارا) بعد اشتباكه مع كونتي عقب المباراة ذاتها.

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