سويسرا تواجه غانا وديا في أبوظبي استعدادا للمونديال

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم اليوم الاثنين أن منتخبه الأول سيلتقي وديا مع نظيره الغاني في الإمارات العربية المتحدة استعدادا لمونديال قطر 2022.

وأوضح اتحاد الكرة السويسري أن المباراة ستقام في أبوظبي يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قبل أسبوع واحد من خوض الفريقين المباراة الأولى لهما في كأس العالم.

وتنطلق بطولة كأس العالم في 20 نوفمبر المقبل، ويستهل منتخب سويسرا مشواره في المونديال يوم 24 من الشهر ذاته بملاقاة الكاميرون ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضا البرازيل وصربيا.

ويلعب منتخب غانا ضمن المجموعة الثامنة التي تضم البرتغال وكوريا الجنوبية وأوروجواي، ويبدأ الفريق مشواره بملاقاة البرتغال في 24 نوفمبر المقبل.

ومع استمرار منافسات أغلب الدوريات الوطنية في أوروبا حتى 13نوفمبر، فإن العديد من المنتخبات المشاركة في المونديال لن تستقبل لاعبيها إلا قبل أسبوع واحد من انطلاق المونديال، علما بأن لوائح البطولة لا تجيز للمنتخبات المشاركة خوض مباريات ودية قبل أقل من خمسة أيام من أول مباراة لها.



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