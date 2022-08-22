ميلان يسقط في فخ التعادل خارج ملعبه أمام أتالانتا

المصدر: رويترز

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تعادل ميلان حامل اللقب 1-1 مع أتلانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما ألغى إسماعيل بناصر تقدم صاحب الأرض بهدف رسلان مالينوفسكي في برجامو في الشوط الأول اليوم الأحد.

وبعد بداية متكافئة، سجل مالينوفسكي هدف التقدم لأتلانتا بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 29.

وأدرك بناصر لاعب وسط ميلان التعادل بعد ركلة ركنية نفذها أليكسيس سالميكرز في الدقيقة 68.

ويستضيف ميلان منافسه بولونيا يوم السبت المقبل، بينما يلعب أتلانتا في ضيافة فيرونا في اليوم التالي.

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