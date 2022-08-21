ريمونتادا السيتي تتوقف عند التعادل أمام نيوكاسل

المصدر: د ب أ

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توقفت ريمونتادا مانشستر سيتي مع مضيفه نيوكاسل بالتعادل 3/3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ليدز على تشيلسي 3 / صفر وفوز برايتون على ويستهام 2 / صفر.

وسجل أهداف مانشستر سيتي إلكاي جويندوجان وإرلينج هالاند وبرناردو سيلفا في الدقائق الخامسة و60 و64.

فيما سجل أهداف نيوكاسل ميجيل ألميرون وكاليوم ويلسون وكيران تريبير في الدقائق 28 و39 و54.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية فجر فريق ليدز مفاجأة كبيرة وتغلب على ضيفه تشيلسي 3 / صفر.

وتقدم ليدز بهدف سجله برندن آرونسون في الدقيقة 33، وأضاف رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 37، قبل أن يسجل جاك هاريسون الهدف الثالث في الدقيقة 69.

وشهدت المباراة طرد كاليدو كوليبالي لاعب تشيلسي في الدقيقة 84.

ورفع ليدز رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وأمام توتنهام وبرايتون، في المقابل توقف رصيد تشيلسي عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر.

وجاءت بداية اللقاء سريعة من الطرفين وسرعان ما فرض تشيلسي سيطرته على مجريات اللقاء وكاد أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة الأولى من اللقاء عندما انطلق رحيم سترلينج بالكرة من الناحية اليسرى ودخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

في المقابل، اضطر ليدز للتراجع لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وفي الدقيقة 15 سجل تشيلسي هدفا عندما مرر مارك كوكوريلا الكرة خلف مدافعي ليدز إلى سترلينج الذي دخل بها منطقة الجزاء وسدد كرة متقنة عانقت الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل سترلينج.

وكاد رودريجو أن يسجل هدف التقدم لفريق ليدز عندما استلم كرة خلف مدافعي تشيلسي ودخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وأنقذ إيلان ميلييه، حارس ليدز، فريقه من تلقي هدفا في الدقيقة 22 عندما انطلق ماسون مونت بالكرة حتى دخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية رائعة حولها الحارس بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 33 والتي شهدت تسجيل ليدز لهدف التقدم عندما تباطأ إدوارد ميندي حارس تشيلسي في تمرير الكرة ليقطعها برندن آرنسون ثم يودعها المرمى.

وفي الدقيقة 37 سجل ليدز الهدف الثاني عندما لعبت ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء تشيلسي من الناحية اليسرى إلى داخل المنطقة حيث ارتقى إليها رودريجو وقابلها بضربة رأس قوية لتعانق كرته الشباك.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف تشيلسي من محاولاته الهجومية في محاولة لتقليص الفارق، في المقابل تراجع ليدز لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي تشيلسي والحفاظ على نظافة الشباك مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم المحاولات المتتالية من الفريقين إلا أنهما فشلا في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 69 والتي شهدت تسجيل ليدز للهدف الثالث من كرة عرضية داخل منطقة الجزاء هيأها رودريجو بقدمة إلى جاك هاريسون الذي قابلها بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات إلى داخل المرمى.

وبعد الهدف حاول تشيلسي تسجيل هدف حفظ ماء الوجه وتوالت محاولاته الهجومية ولكنه فشل في اختراق الدفاع القوي والمنظم لفريق ليدز.

وشهدت الدقيقة 84 إشهار الحكم للبطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه كاليدو كوليبالي مدافعي تشيلسي بعدما قام بعرقلة جو جيلهاردت.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز ليدز يونايتد 3 / صفر.

وفي المباراة الثالثة، فاز برايتون على ويستهام 2 / صفر.

وسجل هدفي برايتون أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 22 من ركلة جزاء ولياندرو تروسارد في الدقيقة 66.

ورفع برايتون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي ليدز يونايتد وتوتنهام، فيما ظل ويستهام بلا رصيد في قاع الترتيب.



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