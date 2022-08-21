حارس دويسبورج يسجل هدفا من منتصف ملعبه في دوري الدرجة الثالثة الألماني

المصدر: د ب أ

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سجل فينسنت مولر، حارس مرمى فريق دويسبورج، المنافس بدوري الدرجة الثالثة الألماني، هدفا من منتصف ملعبه في المباراة التي فاز فيها فريقه على مبن 3 / صفر اليوم الأحد.

ولعب الحارس البالغ من العمر 21 عاما ركلة حرة، ولمست أرض الملعب مرة واحدة بين مدافعي مبن ثم مرت من فوق الحارس جوناس كريسكين، الذي كان بعيدا عن مرماه.

وتحمل ألمانيا الرقم القياسي غير الرسمي لأطول هدف في تاريخ الكرة سجله حارس دارمشتاد فيليم هوكسهورن في 1985 وكان أمام فورتونا كولون وسجل من مسافة (102 مترا).

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