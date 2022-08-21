الريال يكتسح سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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اكتسح ريال مدريد مضيفه سيلتا فيجو 1/ 4، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الريال عن طريق كريم بنزيمة من ضربة جزاء في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل سيلتا فيجو عبر اياجو أسباس في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 41 سجل لوكا مودريتش الهدف الثاني للريال، ثم أضاف فينسيوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 56.

ونجح فيدريكو فالفيردي في تسجيل الهدف الرابع للريال في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة إهدار إدين هازارد لاعب ريال مدريد لضربة جزاء في الدقيقة 87.

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