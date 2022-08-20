رغم تعثر الفريق .. تن هاج مدرب يونايتد متمسك بفلسفته الخاصة

المصدر: د ب أ

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أبدى الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، تمسكه بفلسفته وأسلوبه الخاص رغم البداية الصعبة للفريق في الموسم الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن مانشستر يونايتد تعاقد مع مدرب أياكس السابق بعد تعثر الفريق الموسم الماضي واحتلاله المركز السادس في وجود المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير وبعده الألماني رالف رانجنيك.

وظهرت بصمات تن هاج بشكل رائع على الفريق خلال فترة اعداد ما قبل الموسم، لكن الأمور ساءت بشكل كبير بعد أول مباراتين للفريق في الدوري الإنجليزي.

وخسر الفريق أول مباراة له في الموسم على ملعب "أولد ترافورد" 1/ 2 أمام برايتون، قبل أن يخسر صفر / 4 أمام برينتفورد في المرحلة الثانية الأمر الذي قاد الفريق لمؤخرة الترتيب.

وقال المدرب الهولندي لوسائل الإعلام: "لقد أكد ذلك الفلسفة الخاصة بي".

وأضاف: "نحن الآن لدينا انتكاسة واضحة، لكنني أعرف الأسباب وأعمل عليها".

وتابع تن هاج: "سنحاول الآن إصلاح الأمور لكن يجب أن نتمسك بفلسفتنا وخطتنا".

وأوضح: "لقد كانت الأمور تسير بشكل جيد حتى مباراة أتلتيكو مدريد الودية".

وقال تن هاج: "يجب علينا أن نصلح الأمور سريعا، لكن هذا شيء طبيعي أثناء سير العملية".



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