كين يسجل رقماً قياسياً مع توتنهام

المصدر: رويترز

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سجل المهاجم هاري كين رقما قياسيا جديدا على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما أحرز هدفا فاز به فريقه توتنهام هوتسبير 1-صفر على الضيف ولفرهامبتون واندرارز اليوم السبت ليتقدم النادي اللندني إلى صدارة الترتيب.

وتفوق ولفرهامبتون على صاحب الأرض في الشوط الأول لكن الوضع تغير بعد الاستراحة وانطلق كين في الدقيقة 64 ليحرز هدفه رقم 185 في الدوري الممتاز.

ولم يحرز أي لاعب آخر عددا أكبر من الأهداف مع فريق واحد على مستوى الدوري الممتاز حتى الآن بعد تفوق كين قائد منتخب إنجلترا على السجل التهديفي لسيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي.

وبهذا يكون ولفرهامبتون فشل في تحقيق الفوز في آخر عشر مباريات خاضها في الدوري الممتاز رغم أنه نفذ 12 محاولة على مرمى توتنهام مقابل محاولة واحدة من جانب أصحاب الأرض خلال الشوط الأول.

وبعد ذلك نجح توتنهام في التفوق بينما حرم إطار المرمى كين وزميله سون هيونج-مين من هز شباك الضيوف قبل أن يسجل كين عقب ركلة ركنية.

وهدف اليوم هو الهدف رقم ألف لتوتنهام في الدوري الممتاز في ملعبه وبه ارتفع رصيد النادي إلى سبع نقاط من أول ثلاث مباريات في الموسم متفوقا بنقطة واحدة على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي سيخوض الجولة الثالثة غدا الأحد وأرسنال الذي سيلعب في وقت لاحق اليوم.

وتوقف رصيد ولفرهامبتون عند نقطة واحدة بعد أول ثلاث جولات من الموسم.

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