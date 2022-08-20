توتنهام يفوز على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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فاز فريق توتنهام على ضيفه وولفرهامبتون 1 / صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه هاري كين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

وبذلك رفع توتنهام رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض توتنهام سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل اعتمد وولفرهامبتون على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ورغم المحاولات الهجومية للفريقين، فقد فشلا في تشكيل أي خطورة حقيقية على المرميين في الدقائق الأول من الشوط الأول، لينحصر اللعب في منطقة وسط الملعب.

وجاءت أولى المحاولات الهجومية في الدقيقة 20 عندما سدد روبين نيفيز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن كرته مرت بعيدة عن المرمى.

وعاد اللعب لينحصر في وسط الملعب مرة أخرى بعد هذه الهجمة، مع وجود أفضلية نسبية لفريق توتنهام من حيث الاستحواذ والسيطرة على الكرة.

وكاد وولفرهامبتون أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 39 عندما سدد جونسالو جيديس كرة قوية تصدى لها هوجو لوريس، حارس توتنهام بصعوبة.

وفي الدقيقة الأخيرة، من الوقت الأصلي للشوط الأول كاد توتنهام أن يفتتح التسجيل عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر ارتقى إليها هاري كين وقابلها بضربة رأس إلا أن خوسيه سا حارس وولفرهامبتون حولها بأطراف أصابه لركلة ركنية لم تستغل ليطلق

بعده الاحكم صافرة نهاية هذا الشوط فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

وكثف فريق توتنهام محاولاته الهجومية مع بداية الشوط الثاني بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وهو ما أجبر فريق وولفرهامبتون للتراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس.

وفي الدقيقة 51 كاد توتنهام أن يفتتح التسجيل عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها هاري كين بضربة رأس متقنة لكن كرته اصطدمت بالعارضة.

وبعد هذه الهجمة أصبح اللعب سجالا بين الفريقين، مع وجود أفضلية نسبية لتوتنهام ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة حقيقية على المرميين حتى جاءت الدقيقة 63 والتي شهدت فرصة خطيرة لتوتنهام عندما استلم سون هيونج مين الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة 64،سجل توتنهام هدف التقدم إثر ركلة ركنية لمسها إيفان بيريسيتش برأسه وتابعها هاري كين بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وبعد الهدف تخلى وولفرهامبتون عن حذره الدفاعي وبادل توتنهام للهجمات بحثا عن تعديل النتيجة، في الوقت نفسه تراجع توتنهام قليلا لوسط ملعبه ولم يغفل الجانب الهجومي أيضا.

وكاد روبين نيفيز أن يسجل هدف التعادل لوولفرهامبتون عندم اسدد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز توتنهام 1 / صفر.

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