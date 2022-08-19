الزمالك يهزم فاركو ويقترب من الحفاظ على لقب الدوري المصري

المصدر: د ب أ

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اقترب الزمالك من الحفاظ على لقب الدوري المصري لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه فاركو 1 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 31 من الدوري المصري لكرة القدم.

ورفع الزمالك رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق عشر نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، حيث خاض الأول 31 مباراة بينما لعب الثاني 30 مباراة.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد فاركو عند 40 نقطة في المركز الثامن.

وسجل حسام عبد المجيد هدف المباراة الوحيد للزمالك في الدقيقة الثامنة بضربة راس من ركلة ركنية نفذها أحمد السيد زيزو.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، فاز المقاولون العرب على مضيفه مصر للمقاصة 3 / صفر.

وسجل جون أوكولي الهدف الأول للمقاولون في الدقيقة 30، قبل أن يضيف أمير عابد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 40 و66.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير وهو الذي تأكد هبوطه في مرحلة سابقة من المسابقة.

وبدأت المباراة بضغط من الزمالك، الذي سعى لتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات منافسه، فيما عمد فاركو للدفاع في ربع الساعة الأولى من المباراة.

وفي الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، نجح الزمالك في تسجيل هدف التقدم عن طريق مدافعه حسام عبد المجيد، الذي ارتقى لضربة ركنية نفذها زميله أحمد السيد زيزو، ليضع الكرة برأسه في الشباك.

وبعد الهدف هاجم الزمالك بكل قوة محاولا تسجيل هدف ثان، فيما خرج فاركو من منطقة جزاءه بحثا عن هدف التعادل دون جدوى ودون قدرة على تهديد مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

على الجانب الأخر، حاول محمد صبحي حارس مرمى فاركو، استيعاب الضغط الهجومي الكبير من جانب هجوم الزمالك، الذي افتقد للمسة الأخيرة في العديد من المحاولات رغم كثرتها في الشوط الأول.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الزمالك 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل الزمالك محاولا إضافة هدف آخر، وهدد لاعبه إمام عاشور مرمى فاركو في أكثر من مناسبة بتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

وواصل الزمالك هيمنته على الأحداث، فيما استمر تراجع فاركو للخلف خشية تلقي شباكه هدف ثان.

ومع نزول البديل محمود عبد الرازق شيكابالا، شن الزمالك العديد من الهجمات على مرمى صبحي، لكنها لم تفلح في تسجيل الهدف الثاني للفريق الأبيض، فيما اكتفى فاركو بمحاولات قليلة على مرمى محمد عواد لم تشكل أي خطورة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني والمباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الزمالك 1 / صفر.



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