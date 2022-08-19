البرازيل تواجه تونس في سبتمبر استعدادا لكأس العالم

المصدر: رويترز

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ستخوض البرازيل مباراتين وديتين أمام تونس وغانا في سبتمبر المقبل ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم بقطر هذا العام.

وقال الاتحاد التونسي في بيان "بعد 50 عاما يعود المنتخب الوطني التونسي لمواجهة البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، في ثاني المواجهات التي تجمع المنتخبين على مر التاريخ بعد مباراتهما في 1973".

وانتهى اللقاء الودي الأول بفوز البرازيل 4-1.

ومن المنتظر أن تلعب المباراة يوم 27 سبتمبر أيلول في دولة أوروبية لم تحدد بعد.

وتشارك تونس في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها وتنافس ضمن المجموعة الرابعة بجانب فرنسا حاملة اللقب والدنمرك وأستراليا.

وتخوض البرازيل النهائيات، التي تنطلق في نوفمبر المقبل، ضمن المجموعة السابعة وتشمل صربيا وسويسرا والكاميرون.

وقال الاتحاد البرازيلي عبر موقعه على الانترنت إن المنتخب سيواجه غانا أولا يوم 23 سبتمبر أيلول استعدادا للإعلان تشكيلة من 26 لاعبا لخوض النهائيات.

وسيعلن تيتي مدرب البرازيل عن تشكيلته في التاسع من سبتمبر أيلول استعدادا للمباراتين.

وتتصدر البرازيل التصنيف العالمي للفيفا وستكون ضمن المرشحين للتتويج في النهائي يوم 18 ديسمبر كانون الأول وتعزيز رقمها القياسي بحصد اللقب السادس.

وقال تيتي لرويترز الشهر الماضي إنه متحمس لتألق مواهب البرازيل الشابة في الموسم الماضي مما يخفف الضغوط عن نيمار نجم باريس سان جيرمان.

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