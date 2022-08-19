البريطاني بيجام يسجل رقما قياسيا في سباق ضد الساعة للدراجات

المصدر: رويترز

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حطم البريطاني دان بيجام الرقم القياسي لسباق ضد الساعة بعد أن سجل مسافة 55.548 كيلومتر حول تيسو فيلودروم في جرينشن بسويسرا اليوم الجمعة.

وتجاوز بيجام، المتخصص في الديناميكا الهوائية ومهندس السباقات لفريق الدراجات البريطاني إينيوس جريناديرس، الرقم السابق البالغ 55.089 كيلومتر والذي سجله البلجيكي فيكتور كامبينارتس في عام 2019.

وحاول خمسة متسابقين التفوق على الرقم القياسي وفشلوا في ذلك، وآخرهم أليكس داوست في نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وانهار بيجام على المضمار بعد رحلته التي شهدت تحطيم الرقم القياسي قبل أن يتلقى التهنئة من أفراد عائلته الذين كانوا يتابعونه داخل المضمار.

وقال بيجام بعد التقاطه لأنفاسه "كنت أحاول تسجيل 16 ثانية للفة في النصف الثاني من السباق وهذا أمر مرهق للغاية بعض الشيء لأنني لم أسجل 16.0 ثانية لمدة نصف ساعة من قبل.

"إنه أمر مذهل بعض الشيء. الدعم الذي حصلت عليه من حولي (من فريق إينيوس) كان لا يعلى عليه وهذا جعل الأمر أسهل كثيرا. حصلت على كل ما تتوقعه من الفريق.

"كنت أعلم أنني كنت على ما يرام ولكن كان لا يزال يتعين علي إكمال المسافة. كنت أعرف أنه إذا كان بإمكاني الوصول إلى هذا الزمن (16 ثانية للفة) قبل 20 دقيقة على النهاية ثم أزيد من وتيرة الأداء بعض الشيء".

واكتسب البطل الوطني السابق بيجام، الحاصل على الميدالية الفضية لسباق المطاردة للفرق مع إنجلترا في دورة ألعاب الكومنولث، سمعة طيبة كواحد من أفضل المهندسين في مجال الديناميكا الهوائية برياضة الدراجات بعد تخرجه من قسم هندسة سيارات بجامعة أوكسفورد بروكس.

وعمل بيجام (30 عاما) وقاد لصالح الاتحاد البريطاني للدراجات قبل أن يتم تعيينه من قبل الاتحاد الدنمركي للدراجات ليساعد متسابقي سباقات المطاردة هناك على تحطيم الأرقام القياسية العالمية.

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