ندومبيلي لاعب وسط توتنهام ينضم لنابولي على سبيل الإعارة

المصدر: رويترز

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قال توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن تانجي ندومبيلي لاعب وسط توتنهام هوتسبير انضم إلى نابولي على سبيل الإعارة هذا الموسم مع وجود خيار بتحويله لانتقال نهائي.

وانضم ندومبيلي (25 عاما) إلى النادي الواقع في شمال لندن من أولمبيك ليون في يوليو تموز 2019.

ولعب الفرنسي الدولي 18 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع توتنهام، وأمضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لليون.

وفاز نابولي 5-2 خارج ملعبه أمام فيرونا في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الإيطالي. وسيستضيف الفريق منافسه مونزا بعد غد الأحد.

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