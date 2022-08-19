انتهاء الخلاف بين مبابي ونيمار في باريس سان جيرمان

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي



تمكن كيليان مبابي ونيمار نجما فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، من حل خلافاتهما، ولكن كريستوف جالتيير المدير الفني للفريق لم يستبعد احتمالية رحيل النجم البرازيلي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبسؤاله عما إذا كان هناك احتمالية لرحيل نيمار قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في الأول من سبتمبر المقبل، أوضح جالتيير إن هذا غير مرجح بشكل كبير ولكنه رفض استبعاد هذا الأمر بشكل نهائي.

وظهر الخلاف بين مبابي ونيمار خلال المباراة التي فاز بها سان جيرمان على مونبيلييه 5 / 2 يوم السبت الماضي في الدوري الفرنسي، وكان واضحا أن الثنائي على خلاف بشأن مهامهما في تسديد ركلة الجزاء.

وأهدر مبابي ركلة جزاء في وقت مبكر ومع ذلك كانت لديه الفرصة للتعويض عن ركلة الجزاء المهدرة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية، لكن نيمار سددها بنجاح.

وكان من الواضح أن نيمار هو الثاني في ترتيب تسديد ركلات الجزاء، ولكن ربما اعتقد مبابي أن مهمته مازلت قائمة.

أدى هذا لوجود تكهنات بوجود أزمة بين اللاعبين يمكن أن تؤثر على هدوء غرفة خلع الملابس، حيث يبدو أن مبابي في مركز أفضل للفوز بأي نزاع بعدما وقع على عقد جديد مع الفريق لمدة ثلاث سنوات في أيار/مايو الماضي.

وسجل مبابي هدفا في وقت متأخر في مباراة مونبيلييه ولكنه رفض الاحتفال، وهو الأمر الذي تسبب في إحباط عدد من زملائه.

وقال جالتيير إنه تم إنهاء هذا الأمر خلال التدريبات هذا الأسبوع، وأضاف :" لا يوجد أي انزعاج. كنا نضع الخطط، ونقول ما نحتاج قوله من شخص لآخر. يمكنني التأكيد بكل صدق إنه كان أسبوعا جيدا وكان الجميع يعمل بكد للاستعداد للمباراة أمام ليل".

وأضاف :"كنت متواجدا في كل حصة تدريبية خلال هذا الأسبوع، وأي واقعة حدثت في مباراة مونبيلييه انتهت في اليوم التالي".

ويحل سان جيرمان ضيفا على ليل بعد غد الأحد، وهي المباراة التي تشهد عودة جالتيير للنادي الذي قاده للتتويج بلقب الدوري الفرنسي في موسم 2020 / 2021.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز