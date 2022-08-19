تن هاج يدعو للوحدة بين جماهير يونايتد قبل مواجهة ليفربول

المصدر: رويترز

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حث إيريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد الجماهير على البقاء موحدة قبل مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين المقبل حيث يخطط بعض المشجعين للاحتجاج على ملاك النادي الأمريكيين وهم عائلة جليزر قبل انطلاق المباراة.

وتعرض يونايتد لانتقادات شديدة من الجماهير بعد خسارة أول مباراتين له ليقبع عند قاع جدول الترتيب وفشل أيضا في تأمين أهدافه في سوق الانتقالات خلال الفترة الحالية.

وقال تن هاج للصحفيين اليوم الجمعة "أستطيع القول فقط إن الملاك يريدون الفوز ونحن نريد وقوف الجماهير خلف النادي.

"يمكنني أن أفهم ما يحدث في بعض الأحيان ولكنني لم اتواجد لفترة طويلة في النادي لأعرف كل الخلفيات. علينا أن نقاتل معا وأن نكون موحدين".

وسيبحث يونايتد، الذي فاز بآخر ألقابه العشرين في الدوري الإنجليزي عام 2013، عن أول نقاطه في الدوري تحت قيادة تن هاج عندما يستضيف ليفربول يوم الإثنين المقبل.

وحصل الفريق على دفعة مبكرة مع عودة المهاجم أنطوني مارسيال إلى التدريبات بعد أن غاب عن آخر مباراتين بسبب إصابة في أوتار الركبة لكن سيبقى أن نرى ما إذا كان سيشارك في المباراة أم لا.

وسئل تن هاج عن مستقبل كريستيانو رونالدو في النادي وأكد المدرب الهولندي أن المهاجم البرتغالي لا يزال ضمن خططه وسط تكهنات شديدة بشأن مستقبل اللاعب البالغ من العمر 37 عاما.

وقال تن هاج "لا أعرف سبب التركيز عليه بشكل خاص بعد مباراة يوم السبت الماضي. الأمر كله يرجع لأداء الفريق بأكمله ونهجه، بما في ذلك رونالدو.

"إنه ضمن خططنا، هذا ما يمكنني قوله".

وقال تن هاج إن الفريق سيلتزم بخطة لعبه أمام ليفربول الذي يحتل المركز 12 بعد تعادله في كلتا المباراتين حتى الآن.

وأضاف "أعرف المنافسين... فنحن المنافسون. يجب أن نفوز في كل مباراة وخاصة في هذه المباراة".

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