رغم كورونا.. ارتفاع إيرادات الكرة الأوروبية 10% إلى 27.6 مليار يورو الموسم الماضي

المصدر: رويترز

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أظهر تقرير نُشر اليوم الخميس إن إيرادات كرة القدم الأوروبية زادت بنسبة 10 بالمئة في موسم 2020-2021 رغم الغياب شبه التام للجماهير عن الملاعب.

ولم يكن هذا الموسم مثل أي موسم آخر، حيث أدت جائحة كوفيد-19 إلى تقليص دخل يوم المباراة، لكن تقرير المراجعة السنوية لتمويل كرة القدم الصادر من مؤسسة ديلويت أظهر أن الصناعة قد صمدت في جميع أنحاء القارة وحققت إجمالي إيرادات بلغ 27.6 مليار يورو.

وارتفعت إيرادات ما يسمى ببطولات الدوري المحلية الخمس الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا بنسبة إجمالية بلغت 3 بالمئة، حيث ارتفعت عائدات الدوري الإيطالي بنسبة 23٪ لتصل إلى 2.5 مليار يورو وارتفع الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة 8 بالمئة ليصل إلى 5.5 مليار يورو.

وقال التقرير إن إيرادات البث المؤجلة من الموسم السابق بلغت 48٪ في حالة الدوري الإيطالي ونجاح بطولة أوروبا 2020 المؤجلة، والتي أقيمت في جميع أنحاء القارة في عام 2021 كان وراء ارتفاع الإيرادات الأوروبية.

وقال تيم بريدج، الشريك الرئيسي في مجموعة العمل الرياضية في ديلويت "لعبت الأندية في جميع أنحاء أوروبا نسبة كبيرة من المباريات خلف أبواب مغلقة أو بسعة مخفضة من المدرجات خلال موسم 2020-2021 مما تسبب في خسارة شبه كاملة لإيرادات يوم المباراة". "هذه شهادة على مرونة الصناعة والقيمة المدفوعة بصفقات البث ونجاح بطولة أوروبا وتأكيد أن سوق كرة القدم الأوروبية قد حقق نموا قويا من حيث الإيرادات خلال العام الماضي".

لكن خلف هذه الأرقام المثيرة للإعجاب لم تكن الصورة وردية في كل مكان، إذ سجل الدوري الألماني انخفاضا إجماليا في الإيرادات بنسبة 6 بالمئة بلغت ثلاثة مليارات يورو، بينما تقلص الدوري الإسباني أيضا بنسبة 6 بالمئة.

ومن بين البطولات الخمس الكبرى، شهد الدوري الإنجليزي فقط زيادة في الأرباح التراكمية للأندية، حيث ارتفعت من 49 مليون جنيه إسترليني إلى 479 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من أن الديون الصافية المجمعة في الدوري الممتاز ،زادت بنسبة 4 بالمئة فقط لتصل إلى 4.1 مليار جنيه إسترليني في 2020-2021، إلا أن الديون في الدرجة الثانية زادت بنسبة 32٪ مع تجاوز تكاليف الأجور الإيرادات للعام الرابع على التوالي.

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