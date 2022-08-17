فاتسكه يشيد بوحدة الأندية الألمانية بعد اجتماع ناجح للرابطة

المصدر: د ب أ

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أكد هانز يواخيم فاتسكه، رئيس المجلس الإشرافي لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على الوحدة الكبيرة للأندية الـ36 الألمانية المحترفة، وذلك خلال الجمعية العمومية للرابطة.

وقال فاتسكه، خلال الجزء غير المعلن للاجتماع في فيستفالن هالن في دورتموند : "كان يوما رائعا اليوم، كان هناك تركيز كبير على التحديات الكبيرة التي ستواجهنا".

ولم يكشف فاتسكه عن تفاصيل مع تم مناقشته في كلمته الافتتاحية في الجزء العلني للاجتماع، لكنه قال :"في هذا الصدد، الاجتماع كان رائعا ".

واختص فاتسكه، دوناتا هوبفين، الرئيسة التنفيذية الجديدة للرابطة، والتي حلت محل كريستيان سيفرت بداية العام الجاري، حيث قال : "هوبفين لديها الكثير من الحيوية والحماس والتوجه نحو الأهداف".

وقال فاتسكه، الذي تم التأكيد على توليه منصبه خلال سير أحداث الجمعية العمومية: "نحن في طريقنا للبناء والبدء بأسلوب جديد، والأسلوب الجديد لديه عيوب وهو أنه يتطلب وقتا أطول وفي مرحلة ما ستظهر النتائج".

كان فاتسكه هو المرشح الوحيد للمنصب وتم دعمه من جانب 35 ناديا مع امتناع ناد واحد عن التصويت.

وأضاف فاتسكه: "سأحاول مع زملائي تقديم الأفضل للرابطة في السنوات الثلاث المقبلة".

وتقرر تعيين سيفرت، وكارل هاينز رومينيجه رئيس بايرن ميونخ السابق، وبيتر بيترز، سلف فاتسكه، كأعضاء شرفيين في الرابطة بعد التصويت من جانب أعضاء الجمعية العمومية.

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