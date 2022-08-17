بوتياس تنافس على جائزة أفضل لاعبة في أوروبا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتنافس أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة على جائزة أفضل لاعبة والتي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) رغم عدم مشاركتها في بطولة أوروبا مع منتخب إسبانيا بسبب الإصابة، فيما أكملت بيث ميد ولينا أوبيردورف القائمة المختصرة التي تم اعلانها اليوم الأربعاء.

وفازت ميد مهاجمة أرسنال ببطولة أوروبا مع إنجلترا المضيفة الشهر الماضي واختيرت أفضل لاعبة في البطولة، بينما اختيرت لاعب خط وسط فولفسبورج الألماني أوبيردورف أفضل لاعبة شابة في البطولة.

وأحرزت بوتياس، الحائزة على جائزة الاتحاد الأوروبي للعبة كأفضل لاعبة في عام 2021 إلى جانب الكرة الذهبية، 34 هدفا لبرشلونة الموسم الماضي حيث فاز النادي بجميع الألقاب المحلية وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، لم تخض اللاعبة البالغة من العمر 28 عاما بطولة أوروبا بعد أن أصيبت بقطع في أربطة ركبتها أثناء التدريبات عشية البطولة.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل لاعب ومدرب للرجال لهذا العام خلال سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023 في اسطنبول يوم 25 أغسطس .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز