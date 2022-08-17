مفاجآته لا تنتهي.. إيلون ماسك: سأشتري مانشستر يونايتد

المصدر: رويترز

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قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إنه سيشتري مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكتب ماسك في حسابه في تويتر "سأشتري مانشستر يونايتد".

ويملك ماسك تاريخا من التغريدات غير ذات صلة، ولم يتضح بعد مدى جديته لإتمام الصفقة.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من يونايتد، الذي تملكه عائلة جليزر الأمريكية.

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الإنجليزي 2.08 مليار جنيه استرليني.

وشهدت الأعوام الأخيرة احتجاجات من جماهير يونايتد على عائلة جليزر، التي اشترت النادي في 2005 مقابل 790 مليون جنيه استرليني (955.51 مليون دولار)، بسبب تراجعه في الدوري.

واكتسبت الاحتجاجات على العائلة الزخم في العام الماضي بعد قرار يونايتد بالمشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي انهار بعد أيام من إعلانه.

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