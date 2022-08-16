مانشستر سيتي يضم المدافع جوميز لاعب أندرلخت

المصدر: رويترز

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أكد نادي مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه أكمل إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني سيرجيو جوميز لاعب أندرلخت البلجيكي.

وفي أندرلخت الموسم الماضي لعب جوميز (21 عاما) وهو خريج أكاديمية برشلونة تحت قيادة المدرب فينسن كومباني قائد مانشستر سيتي السابق.

ويتوقع أن يكون جوميز رديفا للظهير الأيسر الأساسي جواو كانسيلو بعد رحيل الأوكراني أولكسندر زينتشنكو إلى أرسنال اللندني الشهر الماضي.

وجوميز هو رابع لاعب يتعاقد معه سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند ولاعب الوسط الإنجليزي كيفن فيليبس وحارس المرمى الألماني شتيفان أورتيجا.



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