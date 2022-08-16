"كاف" يمنح 58 فريقاً أفريقياً رخصة الأندية المحترفة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن منح 58 فريقا رخصة الأندية المحترفة للمشاركة في النسخة الجديدة لبطولتي دوري الأبطال و كأس الاتحاد "الكونفدرالية".

وقال كاف عبر موقعه الرسمي أمس الاثنين، إنه مع انطلاق النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية تم دراسة جميع الأمور الخاصة برخصة الأندية المحترفة.

وأضاف :"يأتي ذلك بعد ندوة ناجحة حول ترخيص الأندية استضافها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف في العاصمة المصرية القاهرة قبل أسبوعين وشهدت اجتماعات الاتحادات الأعضاء والبطولات والفيفا والاتحادات الشقيقة لمناقشة خارطة الطريق لنظام الترخيص في أفريقيا على مدى السنوات القليلة الماضية، حقق ترخيص الأندية في إفريقيا إنجازات رائعة أدت إلى تحسين كرة القدم للأندية في القارة".

وأوضح: "يتم تنظيم عملية ترخيص النادي لمسابقات كاف الأندية من خلال قوانينه المختلفة ولوائح المنافسة، والتي تنص على أن جميع الأندية المتقدمة للحصول على الترخيص والتي تعتزم المشاركة في المسابقات يجب أن تخضع لعملية ترخيص النادي مع اتحاد الأعضاء المعنيين (المرخص) والحصول على ترخيص من جهات اتخاذ القرار المختصة".

وتابع :" تم منح 58 ناديًا من 46 اتحادًا عضوًا في كاف للمشاركة في نسختي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز