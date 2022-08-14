حقق انتصاره الأول منذ 23 سنة..فورست يصعق وست هام بهدف

المصدر: رويترز

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سجل المهاجم تايو أونيي هدفا في الشوط الأول، ليفوز نوتنجهام فورست 1-صفر على وست هام يونايتد، ويحقق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وأحرز أونيي أول هدف لفورست في الدوري الممتاز منذ 23 عاما، ليصنع الفارق لصاحب الأرض بعد إلغاء هدف لكل فريق عن طريق حكم الفيديو المساعد، وإهدار ديكلان رايس قائد وست هام ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وحظي فورست بدعم هائل من المشجعين وبدأ المباراة بقوة، قبل أن يتابع أونيي، في ظهوره الأول على ملعبه، قبل أن يتابع أونيي تسديدة متواضعة من جيسي لينجارد بعد تمريرة عرضية من هاري توفولو ويسجل.

وقبل ذلك بلحظات، وضع سعيد بن رحمة لاعب وست هام الكرة داخل شباك دين هندرسون بعد هجمة مرتدة، لكن الحكم ألغى الهدف بعدما تابع الإعادة في شاشة جانبية لحكم الفيديو المساعد بسبب وجود خطأ من المهاجم ميخائيل أنطونيو ضد أوريل مانجالا في بناء الهجمة.

وسدد بابلو فورنالس لاعب وست هام كرة قوية في العارضة بعد الاستراحة بقليل، وتابع توماش سوتشيك الكرة برأسه لكن الحارس هندرسون أنقذها في بداية قوية للفريق الزائر للشوط الثاني.

وسدد برينان جونسون، هداف فورست الموسم الماضي برصيد 19 هدفا في كل المسابقات، داخل شباك الحارس أوكاش فابيانسكي في الدقيقة 54 قبل إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وبعد مرور ساعة من اللعب، سدد بن رحمة كرة قوية ارتدت من العارضة، قبل أن يسدد سوتشيك كرة اصطدمت بذراع سكوت ماكينا مدافع فورست لتحتسب ركلة جزاء.

ونفذ رايس الركلة وسدد كرة منخفضة أنقذها الحارس هندرسون ببراعة، ليحتفظ صاحب الأرض بالتقدم.

وفي الدقائق الأخيرة، أبعد نيكو وليامز مدافع فورست محاولة بضربة رأس من كيرت زوما من على خط المرمى، وصمد فريق المدرب ستيف كوبر لسبع دقائق في الوقت بدل الضائع ليخرج بانتصار ثمين.



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