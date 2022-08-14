انتر ميلان يحقق فوزاً قاتلاً على ليتشي.. ولوكاكو يضع بصمته الأولى

المصدر: رويترز

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هز دينزل دمفريس الشباك في اللحظات الأخيرة لينقذ إنتر ميلان ويمنحه الفوز 2-1 على مضيفه ليتشي في الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وارتدت الكرة من صدر دمفريس إلى داخل المرمى في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما تابع لاوتارو مارتينيز ركلة ركنية نقذها نيكولا باريلا.

واستهل روميلو لوكاكو فترته الثانية مع إنتر بشكل رائع إذ احتاج إلى دقيقتين فقط لافتتاح التسجيل بضربة رأس.

وارتدت الكرة من رأس ماتيو دارميان بعد تمريرة من المدافع فيدريكو ديماركو لتصل إلى لوكاكو ويضعها في الشباك.

لكن هدف لوكاكو لم يكن كافيا إذ تلاعب المهاجم آسان سيساي بدفاع إنتر ليدرك التعادل في الدقيقة 48.

ويستضيف إنتر منافسه سبيتسيا يوم السبت المقبل، فيما يحل ليتشي ضيفا على ساسولو في اليوم ذاته.



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