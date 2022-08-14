في ليلة تألق نيمار.. سان جيرمان يتخطى عقبة مونبلييه بخماسية

المصدر: د ب أ

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اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه مونبيليه 5 / 2، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم باريس سان جيرمان عن طريق هدف سجله فالاي ساكو لاعب مونبيليه بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 39، قبل أن يضيف نيمار الهدف الثاني للفريق الباريس في الدقيقة 43 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 51 أضاف نيمار الهدف الثالث لسان جيرمان، قبل أن يقلص وهبي الخزري الفارق لمونبيليه في الدقيقة 58.

وسجل مبابي الهدف الرابع لباريس في الدقيقة 69، ثم أضاف ريناتو سانشيز الهدف الخامس في الدقيقة 87، فيما سجل إنزو تشاتو الهدف الثاني لمونبيليه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد مونبيليه عند ثلاث نقاط في المركز الثامن، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج باقي مباريات المرحلة الثانية.

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