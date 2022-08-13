فياريال يهزم بلد الوليد بثلاثية وإسبانيول يفلت من الهزيمة في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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حقق فياريال بداية قوية في مشواره بالموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم وتغلب على مضيفه بلد الوليد 3 / صفر اليوم السبت في المرحلة الأولى من المسابقة.

وسجل نيكولاس جاكسون الهدف الأول لفياريال في الدقيقة 49 ثم أضاف زميله أليخاندرو باينا رودريجيز ثنائية للفريق في الدقيقتين 81 و90 .

وحصد فياريال أول ثلاث نقاط له في الموسم ليتصدر الدوري الإسباني بفارق الأهداف أمام أوساسونا الذي تغلب على اشبيلية 2 / 1 أمس الجمعة في أولى مباريات الموسم.

وفي وقت سابق اليوم، أفلت فريق إسبانيول من الهزيمة أمام مضيفه سيلتا فيجو وتعادل معه 2 / 2 .

وحصد كل من سيلتا فيجو وإسبانيول بذلك أول نقطة له في الموسم الجديد.

وتقدم سيلتا فيجو بهدفين سجلهما اياجو اسباس وجونسالو باسيينسيا في الدقيقتين 45 و63 ، ثم رد إسبانيول بهدفين سجلهما ايدواردو ايكسبوزيتو وخوسي لويس سامارتين ماتو في الدقيقتين 72 و90، وجاء هدف ماتو من ضربة جزاء.

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