ميلان يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بفوز مثير على أودينيزي

المصدر: د ب أ

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استهل ميلان حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه أودينيزي 4 /2 اليوم السبت في المرحلة الأولى التي شهدت فوز اتلانتا على مضيفه سامبدوريا 2 /صفر.

وقلب ميلان تأخره بهدف أمام أودينيزي إلى فوز مثير برباعية.

وتقدم أودينيزي بهدف عن طريق رودريجو بيساو في الدقيقة الثانية ثم تعادل الفرنسي ثيو هيرنانديز لميلان من ضربة جزاء في الدقيقة 12 وبعدها بثلاث دقائق سجل الكرواتي أنتي ريبيتش الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وادرك أدم ماسينا التعادل لأودينيزي في الثواني الأخيرة للشوط الأول لكن الإسباني ابراهيم دياز أحرز الهدف الثالث لميلان في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وأكد أنتي ريبيتش فوز ميلان بتسجيله الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 68.

وعلى ملعب ماراتسي، تقدم رافاييل تولوي بهدف لاتلانتا في الدقيقة 26 ثم أضاف أديمولا لوكمان الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة.



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