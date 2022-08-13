كولون يفرض التعادل على لايبزج ويتقدم لوصافة البوندسليجا

المصدر: د ب أ

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فرض فريق كولون التعادل 2 /2 على مضيفه لايبزج اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

واقتنص اوجسبورج فوزا ثمينا من ملعب باير ليفركوزن 2 /1 كما فاز هوفنهايم على ضيفه بوخوم 3/ 2.

وفي باقي المباريات تعادل شتوتجارت مع مضيفه فيردر بريمن 2 /2 وتعادل هيرتا برلين مع ضيفه انتراخت فرانكفورت 1 /1.

وحرم كولون مضيفه لايبزج من تحقيق الفوز الأول هذا الموسم بعد أن تعادل في الجولة الأولى أيضا مضيفه شتوتجارت بهدف لمثله.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، تقدم لايبزج بهدف عن طريقه مهاجمه العائد حديثا تيمو فيرنر في الدقيقة 36 ثم تعادل فلوريان ديتز لكولن في الدقيقة 40.

ولعب لايبزج بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 بعد طرد دومينيك سزوبوسزلاي.

ورغم النقص العددي أحرز كريستوفر نكونكو هدفا للايبزج في الدقيقة 56 لكن كولون رد بهدف عكسي سجله جوسكو جفارديول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72.

ورفع كولون رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني مقابل نقطتين للايبزج في المركز الحادي عشر,

وعلى ملعب باي أرينا، اقتنص اوجسبورج فوزا غاليا من ليفركوزن بهدفين مقابل هدف.

وتقدم اوجسبورج بهدف عن طريق فريدريك يانسن في الدقيقة 15 لكن تشارلز أرانجويز أدرك التعادل لليفركوزن في الدقيقة 43.

وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة خطف اندريه هان هدف الفوز لاوجسبورج.

الفوز رفع رصيد اوجسبورج إلى ثلاث نقاط في المركز التاسع وظل ليفركوزن في المركز قبل الأخير بدون رصيد.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، قلب هوفنهايم تأخره بهدفين أمام ضيفه بوخوم إلى فوز مثير بثلاثية.

وتقدم بوخوم بهدفين حملا توقيع سيمون زولر في الدقيقتين العاشرة و13.

ورد هوفنهايم بهدفين عن طريق كريستوف بومجارتنر وأوزان كاباك في الدقيقتين 14 و23 ثم خطف موناس دابور هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض قبل دقيقتين من النهاية.

الفوز رفع رصيد هوفنهايم إلى ثلاث نقاط في المركز الثامن وظل بوخوم بدون رصيد في المركز السادس عشر.

وعلى الملعب الأولمبي ببرلين، تقدم هيرتا بهدف عن طريق سوات سيردار في الدقيقة الثالثة لكن دايتشي كامادا أدرك التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 48.

وحصد هيرتا برلين أول نقطة له ليتقدم للمركز الرابع عشر بفارق الأهداف عن فرانكفورت صاحب المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب فيسير شتاديون، تقدم نيكلاس فولكروج بهدف لفيردر بريمن في الدقيقة الرابعة ثم تعادل واتارو إيندو لشتوتجارت في الدقيقة 38.

وأضاف سيلاس الهدف الثاني لشتوتجارت في الدقيقة 77 لكن أوليفر بوركي خطف هدف التعادل القاتل لفيردر بريمن في الوقت بدل الضائع.

ورفع فيردر بريمن رصيده إلى نقطتين في المركز العاشر بفارق الأهداف عن شتوتجارت صاحب المركز الثاني عشر.



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