ميتروفيتش يهدر ركلة جزاء في تعادل فولهام مع ولفرهامبتون

المصدر: رويترز

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سيكون على ولفرهامبتون واندرارز وضيفه فولهام انتظار الفوز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما اكتفيا بالتعادل بدون أهداف اليوم السبت، إذ أنقذ جوزيه سا حارس صاحب الأرض ركلة جزاء من ألكسندر ميتروفيتش.

وحصل فولهام على ركلة جزاء قبل 20 دقيقة من النهاية عندما أسقط ريان آيت-نوري منافسه بوبي ديكوردوفا-ريد، لكن الحارس سا أبعد تسديدة ميتروفيتش.

وكان ولفرهامبتون الأفضل في بداية المباراة وشكل خطورة عبر الهجمات المرتدة، وأبعد الحارس ماريك روداك محاولتين من بيدرو نيتو وهوانج هي-تشان.

واتيحت أول فرصة لفولهام عبر ضربة رأس ديكوردوفا-ريد في الدقيقة 20 غير أن روبن نيفيز قائد ولفرهامبتون أبعد الكرة من على خط المرمى.

وتسبب سوء تفاهم بين روداك والمدافع توسين أدراربيويو في تهيئة فرصة أمام نيتو الذي فشل في استغلالها. وتهيأت الكرة أمام دانييل بودنس لكن تسديدته مرت أمام المرمى لينجو فولهام مرة أخرى.

وشارك الوافد الجديد جونسالو جيديس بدلا من هوانج بعد مرور ساعة، فيما لعب آداما تراوري بدلا من نيتو في الدقيقة 78 حيث سعى المدرب برونو لاجي لخطف الفوز، لكن تسديدة هوانج في وقت سابق ظلت المحاولة الوحيدة لولفرهامبتون على المرمى طيلة المباراة.

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