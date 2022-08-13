أرسنال يفوز على ليستر بعد تألق جيسوس

المصدر: رويترز

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أحرز جابرييل جيسوس مهاجم أرسنال الجديد هدفين وساهم في هدفين إضافيين، ليقود أرسنال للفوز 4-2 على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وهز جيسوس، المنضم من مانشستر سيتي هذا الصيف، الشباك في الدقيقتين 23 و35، قبل أن يصنع هدفين لزميله جرانيت تشاكا وجابرييل مارتينيلي في الشوط الثاني.

وسجل وليام صليبا مدافع أرسنال بطريق الخطأ في مرماه الهدف الأول لفريق ليستر في الدقيقة 53، وأضاف جيمس ماديسون هدفا بتسديدة أرضية قوية من زاوية ضيقة.

وأصبح رصيد أرسنال، الذي فاز 2-صفر على كريستال بالاس في افتتاح المسابقة، ست نقاط من أول جولتين، ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يملك ليستر نقطة واحدة.

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