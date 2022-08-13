برايتون يكتفي بالتعادل بدون أهداف مع نيوكاسل

المصدر: رويترز

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أبعد دفاع نيوكاسل يونايتد كرتين من على خط المرمى ليتعادل بدون أهداف مع مضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ومع تجاوز درجة الحرارة 30 درجة مئوية على الساحل الجنوبي لإنجلترا، بدأ برايتون المباراة بشكل جيد وأجبر منافسه على الدفاع لعشر دقائق قبل أن ينطلق نيوكاسل في هجمات مرتدة.

وبدا أن سولي مارش منح التقدم لبرايتون في الدقيقة 33 لكن الظهير كيران تريبيير أبعد الكرة من على خط المرمى بصعوبة.

وشكل نيوكاسل خطورة في الهجمات المرتدة، لكن برايتون كان قريبا من التقدم لولا براعة الحارس نيك بوب، كما أبعد فابيان شار كرة أخرى من على خط المرمى ليحافظ للفريق الضيف على التعادل.

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