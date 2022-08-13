سيتي يسحق بورنموث برباعاية في الدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

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فاز مانشستر سيتي حامل اللقب بسهولة 4-صفر على ضيفه بورنموث ليحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم إيلكاي جندوجان بالهدف الأول لسيتي في الدقيقة 19، وأضاف كيفن دي بروين هدفا ثم صنع هدفا لزميله فيل فودن قبل الاستراحة.

وجاء الهدف الرابع بواسطة جيفرسون ليما بطريق الخطأ في مرماه قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وأصبح رصيد سيتي، الذي انتصر 2-صفر على وست هام يونايتد في الجولة الافتتاحية، ست نقاط من أول جولتين في صدارة المسابقة، مقابل ثلاث نقاط للفريق الوافد على دوري الأضواء.

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