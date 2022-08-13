أشبيلية يستهل حملته في الدوري الإسباني بالخسارة أمام أوساسونا

المصدر: د ب أ

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استهل فريق أشبيلية حملته في الدوري الإسباني لكرة القدم بالخسارة أمام مضيفه أوساسونا 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الأولى من المسابقة.

وتقدم أوساسونا بهدف سجله إزكويل أفيلا في الدقيقة التاسعة، وتعادل أشبيلية عن طريق رافاييل مير فيسنتي في الدقيقة 11، قبل أن يسجل ايمار أوروز هدف الفوز لأوساسونا في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

وحصد أوساسونا أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وظل فريق أشبيلية بلا نقاط.





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